Динамо вилетіло із Ліги чемпіонів

Сьогодні, 28-го серпня Динамо приймав Аякс, у рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.

У першому матчі Аякс здобув упевнену перемогу 3:1, тож киянам потрібно забивати мінімум 2 м'ячі і не пропускати.

Дебют матчу виявився холодним душем для киян. Кендзьора прихопив де Лігта, привізши на ворота господарів пенальті. Однак Тадич з "точки" пробив у штангу.

Аякс виглядав впевненіше. Амстердамці створили значно більше небезпечних моментів. Але так і не забили у ворота киян.

Динамівці ж не показали ту гру завдяки якій вони могли б обіграти команду з Нідерландів.

Таким чином кияни покидають Лігу чемпіонів і виступатимуть в менш престижному турнірі - Лізі Європи.

Ліга Чемпіонів

Раунд плей-оф

28 серпня

Динамо - Аякс 0:0 (0:0)

Джерело - Чемпіон.