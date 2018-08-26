Боруссія Д показала Зорі як перемагати Лейпциг

В матчі 1 туру німецької Бундесліги дортмундська Борусія розтрощила суперника Зорі в Лізі Європи РБ Лейпциг.

Початок матчу вийшов не надто вдалим для Борусії, адже вже на 1 хвилині РБ Лейпциг повів у рахунку.

А от кінець першого тайму став вирішальним, адже саме тоді Борусія забила два поспіль м'ячі.

Спочатку подачу Ройса зі штрафного у власні ворота зрізав Забітцер, а вже за 3 хвилини Вітсель ударом через себе добив м'яч у ворота після удару Делані головою.

В другому таймі РБ Лейпциг намагався відіграти бодай один гол, проте Борусія класно грала в захисті і відповідала гострими контратаками. Одна з них і стала вирішальною, Дауд обікрав Конате на половині поля дортмундців і віддав на хід Санчо, а той віддав трохи далі на Ройса. Удар в дотик – Борусія святкує перемогу над РБ Лейпциг, а Ральф Рангнік має проблеми перед матчем-відповіддю з Зорею.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

1 тур

26 серпня

Борусія Д – РБ Лейпциг 4:1(3:1)

Голи: 0:1 - Огюстен, 1:1 - 21 Дауд, 2:1 - Забітцер(аг), 3:1 - 43 Вітсель, 4:1 - 91 Ройс

Джерело - Чемпіон.