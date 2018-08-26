Нападник, яким цікавилася Зоря, перейшов у Хапоель

Екс-півзахисник клубу ДАК Ів Памбу був у сфері інтересів Зорі перед переходом у Хапоель із Петах-Тікви.

Про це повідомляє портал Agence D'information D'Afrique Centrale.

Крім луганського клубу ним цікавилися Слован Братислава, Спартак Трнава і Академія Пушкаша.

Однак у Памбу був конфлікт із його агентом, пов'язаний з фінансовими питаннями. З цієї причини футболіст розірвав із ним контракт і підписав нову угоду з Ніколасом Оніссом, який відразу ж запропонував Памбу Хапоелю.

Конголезець підписав з новим клубом дворічний контракт, щоб мати ігрову практику, але незабаром повернутися в клуб з елітного дивізіону в європейському чемпіонаті.

Нагадаємо, що Зоря підписала колумбійського нападника Спортинга.

Нещодавно луганчани вистояли вдесятьох в грі з Лейпцигом.

Джерело - Agence D'information D'Afrique Centrale.