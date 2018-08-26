Вальядолід отримає покарання за стан газону в матчі з Барселоною

До Вальядоліда будуть застосовані санкції за стан поля в матчі 2-го туру Прімери проти Барселони (0:1).

Про це заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

"Стан поля на стадіон Хосе Соррілья не відповідало мінімальним вимогам такого турніру, як Ла Ліга. Таким чином, ми маємо намір відкрити відповідну дисциплінарну справу", - наводить слова Тебаса Marca.

Нагадаємо, що ПСЖ хоче купити лідера Барселони.

Раніше повідомлялося, що Барселона намагається переманити молодого таланта ПСЖ.

Джерело - Twitter Marca.