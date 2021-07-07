Денисов: Мені дуже цікаво побачити фінал Італія - Англія

Півфінальний матч з Іспанією був найскладнішим для Італії на Євро-2020.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"З перших хвилин з'явився на полі Ерік Гарсія, який вийшов замість Пау Торреса. Спінаццола не міг зіграти. Замість нього вийшов Емерсон. Іспанія це та збірна, яка набирала по ходу турніру. У Італії немає зірок. Дуже велика заслуга Манчіні, що він зібрав цю команду під своє бачення. Не можна сказати, що в Іспанії також є якісь зірки. Бускетс і Альба - добре, але мало. Унаї Сімон привіз з Хорватією, потім видав хороший матч зі Швейцарією, сьогодні знову побіг кудись у ліс.

Мені дуже цікаво побачити фінал Італія - ​​Англія, і те, як Манчіні спробує нейтралізувати примітивні гольові атаки англійців. У Педрі в першому таймі стовідсоткова точність передач. Манчіні прибрав Іммобіле. Лоренцо Інсіньє пішов у центр нападу. Манчіні відійшов від гри з чистим нападником. Я б похвалив те рішення, що дозволили робити шість замін. Італія виходить у фінал Євро-2020. Ми їх хвалили протягом усього турніру. Це був найскладніший матч збірної Італії. На мій погляд, за потенціалом Енріке вище за Манчіні. Манчіні - тренер досить середнього рівня. Але Манчіні мене здивував і зачарував", - сказав Денисов.