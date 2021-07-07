 К'єза: Іспанія була чудова, але ми вийшли у фінал | Євро-2020 | Champion.com.ua
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К'єза: Іспанія була чудова, але ми вийшли у фінал

Сьогодні 13:32 421 0
Федеріко К'єза прокоментував перемогу над Італією у півфіналі чемпіонату Європи
К'єза: Іспанія була чудова, але ми вийшли у фінал
#Італія, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Збірна Італії вірила у свою перемогу над командою Іспанії у півфіналі Євро-2020.

Про це розповів півзахисник Федеріко К'єза, якого УЄФА назвала найкращим гравцем матчу.

"Не можу описати свої емоції словами. Це був важкий матч. Іспанія була чудова в цьому матчі, але ми вийшли в фінал. Повернемося на Вемблі 11 липня й подивимося, що буде.

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У збірної Іспанії є зіркові гравці на кожній позиції, але ми боролися до кінця, тому що дуже хотіли пройти далі, і ми це зробили.

Командний дух був на рівні. Навіть коли Локателлі не реалізував перший пенальті, ми зберігали спокій і говорили, що може виграти ", - сказав К'єза.

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