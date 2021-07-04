 Слава Україні: реакція уболівальників на виліт України з Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Слава Україні: реакція уболівальників на виліт України з Євро-2020

Сьогодні 19:49 165 0
Слава Україні: реакція уболівальників на виліт України з Євро-2020
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

Чемпіон зібрав для вас реакції уболівальників на виліт підопічних Андрія Шевченка з чемпіонату Європи.

"Мене трясе. Мій дворічний син тільки що вимовив свої перші слова. Він сказав: "Це правда, що Україна - найменша команда в світі?". І я відповів: "Так, синку". Я не міг йому збрехати. Це був один з найщиріших моментів у моєму житті".

"Україна виграла багато матчів з великими командами, Англія не боролася з Хорватією, Іспанією, Бельгією, Францією, Німеччиною і Португалією. Так що ж це таке? Як вийшло, що країни, які боролися з великими командами, повинні були грати знову через 3-4 дня після того, як Англія отримала 10 днів перерви? Цей Євро сфальсифікований".

"У України напевно були зв'язки... як вони потрапили сюди, ніколи не бачив такої нудної команди в чвертьфіналі".

"Відмінна гра Англії! Ви заслужили перемогу. Але Україна теж була чудова, і ми вже перемогли, тому що ми вперше кваліфікувалися в 1/4 фіналу і залишили Росію позаду! Слава Україні"

"Занадто важкий результат. Але повага Україні, яка отримала можливість зіграти в чвертьфіналі, історичний результат, і повага українським уболівальникам, які не перестають вболівати за свою команду".

"Україні не пощастило, така горда і пристрасна нація, молодці, що вийшли у чвертьфінал. На жаль, перемогла найкраща команда, але було так приємно бачити, що ви все ще співаєте, ви пишаєтеся своєю країною. У будь-якому випадку, вперед Англія".

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