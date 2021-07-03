Гравець Десни вказав на єдиний шанс збірної України у матчі проти Англії

Джерело - tribuna.com.
Збірна України у матчі чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії може виграти гру у серії післяматчевих пенальті.
Про це розповів півзахисник Десни Олексій Гуцуляк.
"Наша команда зараз в хорошому настрої і з хорошими амбіціями. Цьому посприяла перемога над Швецією. Зараз ми на коні.
Але Англія теж непроста команда, вони ще не пропускали на цьому Євро. Буде важко. Я чомусь думаю, що в основний час буде нічия. Якщо дотягнемо до серії пенальті, то, думаю, виграємо", - відзначив Гуцуляк.
3 липня Україна зіграє з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.