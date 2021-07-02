Захисник збірної Англії: Не пройдемо Україну - матч проти Німеччини не матиме значення.

Захисник збірної Англії Люк Шоу поділився очікуваннями від матчу з Україною.

Про це розповів сам футболіст.

"Завжди була віра, що ми можемо пройти весь шлях Євро. Не розумію, чому ми не повинні мати ту віру в команду, яка є, досвід, який маємо. Особливо з огляду на результат матчу проти Німеччини. Це дає нам додаткову впевненість рухатися далі. Думаю, нам потрібно це показати.

У нас була теорія, багато дивилися гру України. Вони поміняли розташування в останньому матчі. Потрібно бути готовим до цього - будь вони у звичній формації або знову щось поміняють.

Найголовніше - це ми самі. Потрібно правильно підійти до матчу і так само увійти в гру. Це буде випробування, до якого повинні бути готові. Якщо не доб'ємося результату - матч проти Німеччини не матиме значення.

Вся увага зараз на зустрічі з Україною. Хочемо показати людям, наскільки велике у нас бажання", - сказав Шоу.