 Збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:15 728
Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону
Сьогодні 16:07 1452
Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020
Сьогодні 14:43 6157
Призначено арбітрів на матч Україна - Англія
Сьогодні 12:22 2166
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
Сьогодні 11:24 1368
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 10:08 14463
Моурінью: Раджу Англії заспокоїтися і зосередитися на грі з Україною
Сьогодні 09:09 3553
Динамо зацікавилося нападником збірної Хорватії
Сьогодні 08:39 2984
Збірна України прибула до Рима
Сьогодні 01:50 2401
Екстренер Вулвергемптона очолив Тоттенгем
Вчора 22:38 601
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 1080 1
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:33 1840
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
Вчора 22:08 729
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:04 2629
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Вчора 15:54 233
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:53 830
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 6511 6
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 09:31 2123 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Вчора 03:55 2129
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно Андрій Твердохліб
Вчора 03:29 2192
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020

Сьогодні 16:53 866 0
Став відомий фаворит чемпіонату Європи
Збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020
#Євро-2020, #Україна, #Англія

Джерело - isport.ua.

Незабаром відбудуться перші чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи.

Аналітичний портал Gracenote Live оцінив шанси збірних на перемогу в турнірі.

Національна команда України має найменші шанси стати тріумфатором Євро-2020. Успіх команди Андрія Шевченка оцінюють в 3,9%.

Найбільші шанси має збірна Англії на чолі з Гаретом Саутгейтом - 26,5. Примітно, що півфінали і фінал відбудуться в Англії, що впливає на шанси "трьох левів". Відразу за англійцями розташувалася національна команда Бельгії - 24%.

Коментарі ()