Збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020

Став відомий фаворит чемпіонату Європи

Незабаром відбудуться перші чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи.

Аналітичний портал Gracenote Live оцінив шанси збірних на перемогу в турнірі.

Національна команда України має найменші шанси стати тріумфатором Євро-2020. Успіх команди Андрія Шевченка оцінюють в 3,9%.

Найбільші шанси має збірна Англії на чолі з Гаретом Саутгейтом - 26,5. Примітно, що півфінали і фінал відбудуться в Англії, що впливає на шанси "трьох левів". Відразу за англійцями розташувалася національна команда Бельгії - 24%.