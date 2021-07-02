Митрофанов: Звісно вболіватиму за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Український боксер середньої ваги слідкує за чемпіонатом Європи з футболу та вболіває за нашу збірну.

Про це в ексклюзивному коментарі нашому сайту розвовів сам боксер.

"Звичайно, завтра буду вболівати та тримати кулачки за нашу команду. Попередній матч був потужний - емоції були вибухові. Завжди треба боротися до фінального свистка. Як у футболі, так і в боксі. Особливо завжди вболіваю за Андрія Ярмоленка. Мені імпонує його гра, і ще він з мого рідного міста Чернігова", - сказав Дмитро.

Нагадаємо, збірна України зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Сам же Дмитро 17 липня вийде в ринг проти нігерійця Ріллівана Бабатунде у десятираундовому поєдинку за Інтерконтинентальний пояс за версією WBF.