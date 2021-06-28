Став відомий наступний суперник українця

Джерело - Чемпіон.

17 липня у головному поєдинку шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі.

Суперником Дмитра у десятираундовому поєдинку буде Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBF, чемпіон Нігерії, Рілліван Бабатунде (13-0-0, 8 КО).

В активі Бабатунде 13 боїв, 13 перемог, 8 із яких нокаутами. Дебютував на профі-ринзі у травні 2016. Вже наступного року здобув титул чемпіона Нігерії, а згодом став чемпіоном Західноафриканського боксерського союзу в напівсередній вазі.