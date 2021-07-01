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Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу

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Відомий журналіст – про перемогу команди Шевченка над Швецією
Денисов: Група смерті роз'їхалася по домівках, а Україна вийшла в 1/4 фіналу
#Денисов

Джерело - footballua.tv.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов пропонує 29 червня в Україні зробити Днем ​​Швеції.

Про це заявив сам Денисов.

"Шведи на цьому Євро вперше пропускають першими і це той момент дискомфорту - закриватися вже не можна, то що вони люблять, а потрібно відкриватися - то, що шведи не люблять. Перший тайм був рівний і для України, і для Швеції і напередодні другого тайму було дуже тривожно: чи вистачить сил, витримки та уважності з неймовірно небезпечними шведами. Я пропоную 29 червня в Україні зробити Днем ​​Швеції. Нас Україна сьогодні здивувала. Ми розуміли, що ми не можемо чекати феєрії від нашої збірної, ми розуміли, що тільки померши - ми можемо вижити.

Мені цікаво, як ми відновимося за три дні. Лінделеф і Даніельссон- це просто два стовпи шведської оборони. У роздягальні була розмова, що збірна України присвятила цю перемогу Артему Бесєдіну, підтримуємо повністю ситуацію, в якій опинився наш український нападник. За рахунок того, що грав, сміливо йшов на м'яч, була боротьба, результатом цього стала травма Бесєдіна і червона картка Даніельссон. Даніельссон просто суперський захисник. Зінченко ніколи не реагує на хейт, він в собі все накопичує, це теж не добре, може десь і треба його вихлюпувати, не завжди ж голи забиваєш, щоб виплеснути. Це футбол, будуть вигравати - будуть носити на руках, програвати - будуть топтати, ось така вона доля футболістів. У Швеції не так добре з єдиноборствами, як в України. Група смерті не пережила навіть 1/8 і як підсумок вилетіли всі з Євро", - сказав Денисов.

Раніше, збірна України прибула до Рима.

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