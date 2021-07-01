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Збірна України прибула до Рима

Сьогодні 01:50 336 0
Збірна України прибула до Рима

Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні ввечері прибула до Рима на чвертьфінальну гру Євро-2020 проти збірної Англії.

Про це повідомляє прес-секретар команди Олександр Гливинський.

"Збірна України прилетіла до римського аеропорту Фьюмічіно о 20.55 за центральноєвропейським часом. Політ із Глазго тривав рівно три години.

До Рима прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та адміністративний персонал збірної.

Склад збірної України (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Швидко пройшовши паспортний контроль, синьо-жовті на брендованому емблемою Євро-2020 автобусі з написом Ukraine вирушили до готелю Parco dei Principi, дорога до якого зайняла трохи менше ніж півгодини. П’ятизіркові апартаменти, обрані оргкомітетом Євро для учасників чемпіонату, розташовані поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе".

Сьогодні у програмі збірної України — вечеря та відпочинок. Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу чемпіонату Європи відбудеться завтра ввечері. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті."

Чвертьфінальний поєдинок Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня на стадіо Олімпіко о 22:00 за київським часом.

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