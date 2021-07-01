Чехія - Данія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться у суботу, 3 липня

Джерело - Чемпіон.

Збірна Чехії в 1/4 фіналу Євро-2020 буде протистояти Данії.

Матч відбудеться у суботу, 3 липня, у Баку. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.