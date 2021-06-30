Степаненко: Завдання збірної України - грати до кінця

Тарас Степаненко прокоментував матч проти збірної Швеції

Джерело - УАФ.

Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями після перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми дуже серйозно готувалися до цієї гри. Збірна Швеції подарувала нам шанс виступити в плей-оф чемпіонату Європи, за що ми їй дуже вдячні. Ми хотіли викластися на повну та зробити так, аби країна нами пишалася.

Наша діаспора сьогодні була на стадіоні. Велике спасибі всім людям, які прийшли. Вони просто молодці, гнали нас уперед, підтримували, додавали нам сил. Чудова атмосфера!

Як ми зараз бачимо, футбол непередбачуваний. Наприклад, Швейцарія пройшла Францію. Усе може трапитися. Наше завдання — грати до кінця, вірити в перемогу та йти вперед. А там уже як вирішить доля", — сказав Степаненко.

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