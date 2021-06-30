 Степаненко: Завдання збірної України - грати до кінця | Євро-2020 | Champion.com.ua
Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову
Сьогодні 03:15 9217 1
Світоліна з боями обіграла Ван Ейтванк на старті Вімблдону
Сьогодні 16:52 1360
Україна - Англія: анонс і прогноз чвертьфінального матчу
Сьогодні 14:03 1740
Збірна України обіграла Швецію, Англія пройшла Німеччину та інші новини
Сьогодні 08:00 1356
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 07:39 13119
Довбик: Не усвідомлюю, що відбувається
Сьогодні 07:18 5670
Матвієнко: Це перемога Бєсєдіна
Сьогодні 06:54 4143
Зінченко: Виходили на гру як на війну
Сьогодні 06:34 2725 1
У Бєсєдіна підозра на розрив хресподібних з'вязок, форвард покинув розташування збірної
Сьогодні 04:04 5485 1
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 02:07 5674 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
Сьогодні 15:54 136
Рейтинг букмекеров или с кем лучше всего ставить на спорт в 2021
Рейтинг букмекеров или с кем лучше всего ставить на спорт в 2021 Дима Копий
Сьогодні 15:13 158
Тайсону - 55! ТОП-10 найкращих нокаутів Залізного Майка
Тайсону - 55! ТОП-10 найкращих нокаутів Залізного Майка Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:52 2662 1
Форварди світового рівня. Довбик та Кейн забили однакові голи на Євро-2020
Форварди світового рівня. Довбик та Кейн забили однакові голи на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 14:31 1351
Ми у четвертьфіналі! В ДНР святкують перемогу збірної України
Ми у четвертьфіналі! В ДНР святкують перемогу збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:03 2710 1
З'явилося відео побиття російського уболівальника
З'явилося відео побиття російського уболівальника Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:44 7841 8
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке
Розбір матчу проти Швеції та чи багато молитися перед Англією - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:53 769
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор
Російський фанат опинився на українській трибуні в Глазго з триколором. Його побили і відібрали ганчірку-прапор Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:39 5001 5
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України
Шалені емоції, божевільні нерви та радість перемоги: як у фан-зоні підтримували збірну України Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:31 1867 1
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю
Зінченко пустив скупу чоловічу сльозу під час інтерв'ю Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:55 1591
Прямі трансляції
Навколо спорту

Степаненко: Завдання збірної України - грати до кінця

Сьогодні 16:45 263 0
Тарас Степаненко прокоментував матч проти збірної Швеції
Степаненко: Завдання збірної України - грати до кінця
Фото - Павло Кубанов
#Степаненко, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями після перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми дуже серйозно готувалися до цієї гри. Збірна Швеції подарувала нам шанс виступити в плей-оф чемпіонату Європи, за що ми їй дуже вдячні. Ми хотіли викластися на повну та зробити так, аби країна нами пишалася.

Наша діаспора сьогодні була на стадіоні. Велике спасибі всім людям, які прийшли. Вони просто молодці, гнали нас уперед, підтримували, додавали нам сил. Чудова атмосфера!

Як ми зараз бачимо, футбол непередбачуваний. Наприклад, Швейцарія пройшла Францію. Усе може трапитися. Наше завдання — грати до кінця, вірити в перемогу та йти вперед. А там уже як вирішить доля", — сказав Степаненко.

Раніше, лікар Динамо розповів наслідки важкої травми Бєсєдіна.

Коментарі ()