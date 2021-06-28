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Канчельскіс: Українці їдуть грати до Європи, а в Росії казки розповідають

Сьогодні 08:08 984 0
Фахівець порівняв ситуацію з футболом в Україні та Росії під час Євро-2020
Канчельскіс: Українці їдуть грати до Європи, а в Росії казки розповідають
#Канчельскіс, #Україна

Джерело - Sport24.ru.

За останні роки багато українських футболістів поїхали до європейських чемпіонатів.

Про це заявив колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс.

"Не думаю, що на російських хлопців хтось звернув увагу. Пропозицій з ТОП-5 ліг чекати точно не варто, туди з таким рівнем ніяк не потрапити. Але треба обов'язково їхати в ту ж Бельгію або Нідерланди.

Мені ніхто не сподобався, навіть Дівєєв. Хіба можна говорити добре про захисника, якщо команду розгромили? Треба бути самокритичними та розуміти, що все дуже плачевно. Чутки про Венецію? Дай Бог, щоб Ігор поїхав, якщо це так. Я завжди підтримую ініціативу гравців поїхати в Європу. Рівень чемпіонату у нас вкрай слабкий.

Українці, он, їдуть до Бельгії. За останні 5 років 200 українських футболістів поїхали в різні європейські чемпіонати: Бельгія, Польща, Іспанія. Ось у них і є результат, а наших скільки виїхало, троє? У чемпіонаті України маленькі зарплати, тому люди прагнуть виїхати заробити в Європу. А у нас тільки розповідають казки про те, як все добре з футболом", - зазначив Канчельскіс.

Раніше, збірна Бельгії переграла чинних чемпіонів Європи та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

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