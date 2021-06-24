 У Фінляндії спостерігається зростання випадків коронавірусу після повернення вболівальників з Росії | Євро-2020 | Champion.com.ua
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У Фінляндії спостерігається зростання випадків коронавірусу після повернення вболівальників з Росії

Вчора 23:18 261 0
До Росії небезпечно їздити
У Фінляндії спостерігається зростання випадків коронавірусу після повернення вболівальників з Росії
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Фінські футбольні вболівальники, які поверталися з Росії після матчів Євро-2020, викликали сплеск випадків захворювання коронавірусом у своїй країні.

Про це повідомляє Reuters.

Зареєстровано близько 100 випадків зараження на двох прикордонних переходах, в основному серед повернулися уболівальників. Згідно з офіційними даними, з того часу загальна кількість нових випадків щодня збільшувалася з 50 до 100.

Повідомлялося, що фінські вболівальники, які дивилися матчі чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, 22 червня на кілька годин застрягли на кордоні з Росією без води і їжі. Людей стали пускати додому без обов'язкового тестування на коронавірус. Очевидці розповідали, що на кордоні стояла черга із сотень автомобілів і автобусів.

Нагадаємо, що збірна Росії посіла останнє місце у групі В Євро-2020 та вилетіла з турніру, а Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.

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