У Фінляндії спостерігається зростання випадків коронавірусу після повернення вболівальників з Росії

До Росії небезпечно їздити

Джерело - Чемпіон.

Фінські футбольні вболівальники, які поверталися з Росії після матчів Євро-2020, викликали сплеск випадків захворювання коронавірусом у своїй країні.

Про це повідомляє Reuters.

Зареєстровано близько 100 випадків зараження на двох прикордонних переходах, в основному серед повернулися уболівальників. Згідно з офіційними даними, з того часу загальна кількість нових випадків щодня збільшувалася з 50 до 100.

Повідомлялося, що фінські вболівальники, які дивилися матчі чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, 22 червня на кілька годин застрягли на кордоні з Росією без води і їжі. Людей стали пускати додому без обов'язкового тестування на коронавірус. Очевидці розповідали, що на кордоні стояла черга із сотень автомобілів і автобусів.

Нагадаємо, що збірна Росії посіла останнє місце у групі В Євро-2020 та вилетіла з турніру, а Україна вийшла до 1/18 фіналу, в якому зустрінеться зі Швецією.