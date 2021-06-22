Бєлік: Дивно, чому українська команда не готова фізично

Збірна України у матчі проти Австрії показала погану фізичну готовність.

Про це розповів колишній нападник збірної України Олексій Бєлік.

"Для мене дивно, як український гравець і українська команда не готова фізично. Якщо не фізично, то в чому ми ще можемо перевершити такі збірні, як Австрія або Нідерланди?

Ми завжди відштовхувалися від фізики. Завжди український футболіст був готовий фізично. Розбуди вночі - я побіжу. Усе.

А сьогодні ситуація така, що ми не готові фізично. Хоча у нас до збірної особливе ставлення. Ми завжди можемо перенести тур, коли треба, можемо перенести збори раніше. А люди грають в Європі через три дні на четвертий і виглядають добре фізично.

Я думаю, що тут проблема пов'язана не з фізикою. Так, може футболісти рухалися не так, як в матчах з Македонією або Голландією, але сьогодні причина в психології", - сказав Бєлік.