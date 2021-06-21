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Збірна України програла Австрії на Євро-2020

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Підопічні Шевченка посіли третє місце у групі С
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Фото Getty Images
#Австрія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 червня, збірна України зустрілася з національною командою Австрії. Матч заключного, 3-го туру групового завершився перемогою австрійців з рахунком 1:0. 

Австрійці володіли ігровою перевагою впродовж усієї зустрічі. Рахунок в матчі на 21-й хвилині цілком закономірно відкрила саме збірна Австрії. Автором голу став Крістоф Баумгартнер, який замкнув подачу з кутового. На 32-й хвилині автор голу в складі австрійської команди був замінений. Футболістові стало погано, після зіткнення із Іллею Забарним, після бесіди з медичним штабом він спробував продовжити матч, однак пізніше гравець попросив заміну. У складі української команди після першої половини гри на поле вийшли Віктор Циганков, Марлос та Артем Бєсєдін, але це малюнку гри не змінило.

Нагадаємо, в групі C, крім українців і австрійців, виступали національні команди Нідерландів і Північної Македонії. За підсумками групового етапу на першому місці в турнірній таблиці квартету фінішували голландці (9 очок), на другому - австрійці (6), треті - українці (3). Замкнула таблицю групи Північна Македонія (0).

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
3 тур, 21 червня

Україна - Австрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 21 Баумгартнер

Україна: Георгій Бущан, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко (Марлос 68), Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський (Віктор Циганков 46), Олександр Зінченко, Віталій Миколенко (Артем Бєсєдін 85), Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв

Австрія: Даніель Бахман, Александар Драгович, Мартін Гінтереггер, Марко Арнаутович, Давид Алаба, Марсель Забітцер, Флоріан Грілліч, Юліан Баумгартлінгер (Алессандро Шопф 33), Штефан Лайнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ільзанкер 72)

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