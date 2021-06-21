 Словаччина - Іспанія: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Словаччина - Іспанія: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Сьогодні 13:08 98 0
Словаччина - Іспанія: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи
#Євро-2020, #Іспанія, #Словаччина

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е
23 червня, 2021

Словаччина - Іспанія
Ла-Картуха, Севілья

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

23 червня відбудеться поєдинок 3-го туру групи E чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Словаччини та Іспанії.

Словаччина

Словацьку збірну вважали явним аутсайдером в групі Е, але перед заключним туром вона знаходиться на другій сходинці. Ситуація в групі така, що Словаччину влаштовує і нічийний результат, щоб пройти далі. Навіть при поразці Словаччина може виявитися в плей-оф, оскільки у неї вже є три очки. Іспанія ж поки жодного разу не виграла, і вона буде тиснути, але це футбол, тому можливо абсолютно все! 

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Іспанія

Збірна Іспанії поки що лише зрідка нагадує ту саму "червону фурію". Приблизно 5-7 хвилин в матчі. В інший час підопічні Луїса Енріке катають в уже застарілу "тікі-таку" без загострення. Але в матчі проти збірної Словаччини потрібно буде показати свій максимум, щоб перемогти. Без перемоги шанси на вихід в плей-оф будуть мінімальні. Ось хто б думав, що Іспанія буде мучитися в такому квартеті.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Чемпіонати Європи

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Історія протистоянь

Усі шість матчів словаків з іспанцями були офіційними. 4 матчі команди зіграли у відборі до чемпіонатів світу і два до чемпіонату Європи.

Загалом Словаччина виграла лише один матч при чотирьох поразках і одній нічиї.

Цифри та факти

• Збірна Іспанії проведе десятий матч на Ла-Картуха;

• Статистика збірної Словаччини на Євро: В2 Н1 П3;

• Загальна статистика збірної Іспанії в Севільї: В39 Н7 П4;

• Збірна Іспанії - одна з п'яти країн, що не зазнали у відборі жодної поразки. Інші - це Бельгія з Італією, які набрали максимум очок, і Данія з Україною;

• Це перший матч збірної Словаччини в Севільї.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Іспанії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає 1,25. Поставити на перемогу збірної Словаччини можна за 14,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії 2:0

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