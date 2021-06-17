Євро-2020. Команда, натхненна легендою футболу: реакція уболівальників на перемогу України

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Чемпіон зібрав для вас реакції зарубіжних вболівальників на перемогу підопічних Андрія Шевченко.

"Україна була неймовірна в 1-му таймі, але Північна Македонія просто не здається! Очок поки немає, але старання надихають!"

"Вітаємо Україну з першою перемогою на Євро! Македонії не пощастило. Чудова гра. Дуже приємно бачити, як маленькі країни змагаються, як ніби вони серйозно налаштовані, і створюють багато моментів. Блискуче Євро!"

"Команда, натхненна легендою футболу, - і у них все вийшло. Ярмоленко був неймовірний".

"Командам потрібно було забивати і гра була дуже відкритою, Україна зробила рахунок 2: 0, але Північна Македонія зменшила оберти і пресингувала, але Україна втримала перемогу 2:1!"

"Не пощастило Македонії, чудова робота Україна".