Євро-2020. Команда, натхненна легендою футболу: реакція уболівальників на перемогу України

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.
Чемпіон зібрав для вас реакції зарубіжних вболівальників на перемогу підопічних Андрія Шевченко.
"Україна була неймовірна в 1-му таймі, але Північна Македонія просто не здається! Очок поки немає, але старання надихають!"
"Вітаємо Україну з першою перемогою на Євро! Македонії не пощастило. Чудова гра. Дуже приємно бачити, як маленькі країни змагаються, як ніби вони серйозно налаштовані, і створюють багато моментів. Блискуче Євро!"
"Команда, натхненна легендою футболу, - і у них все вийшло. Ярмоленко був неймовірний".
"Командам потрібно було забивати і гра була дуже відкритою, Україна зробила рахунок 2: 0, але Північна Македонія зменшила оберти і пресингувала, але Україна втримала перемогу 2:1!"
"Не пощастило Македонії, чудова робота Україна".
"Два воротаря були неперевершені, навіть Маліновський був на висоті"