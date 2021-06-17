Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020

Перша перемога збірної України на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

Українці відкрили рахунок на 29-й хвилині матчу, коли Андрій Ярмоленко замкнув передачу з кутового на дальній стійці. Через 4 хвилини рахунок подвоїв Роман Яремчук, який впевнено реалізував вихід сам на сам.

Північна Македонія відквитала один м'яч на початку другої половини гри - Бущан відбив одинадцятиметровий, однак Аліовскі був першим на добиванні.

Відзначимо, що на 84- й хвилині Руслан Маліновський не реалізував пенальті.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

2 тур, 17 червня

Україна - Північна Македонія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Ярмоленко, 2:0 - 34 Яремчук, 2:1 - 57 Аліоскі

Україна: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Тарас Степаненко – Олександр Зінченко – Руслан Маліновський (Едуард Соболь 90+2), Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков 70), Микола Шапаренко (Сергій Сидорчук 78) – Роман Яремчук (Артем Бесєдін 70)

Північна Македонія: Столе Дімітрієвскі – Стефан Рістовскі, Дарко Велковскі (Іван Трічковскі 85), Вісар Мусліу – Езджан Аліоскі, Стефан Спіровскі (Дарко Чурлінов 46), Аріджан Адемі (Кіре Рістевскі 85), Бобан Ніколов (Александр Трайковскі 46) – Еніс Барді (Даніель Абрамовскі 77) – Еліф Ельмас, Горан Пандєв

Попередження: Микола Шапаренко 43 – Дарко Велковскі 59, Даніель Абрамовскі 83