Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.
Українці відкрили рахунок на 29-й хвилині матчу, коли Андрій Ярмоленко замкнув передачу з кутового на дальній стійці. Через 4 хвилини рахунок подвоїв Роман Яремчук, який впевнено реалізував вихід сам на сам.
Північна Македонія відквитала один м'яч на початку другої половини гри - Бущан відбив одинадцятиметровий, однак Аліовскі був першим на добиванні.
Відзначимо, що на 84- й хвилині Руслан Маліновський не реалізував пенальті.
Україна - Північна Македонія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Ярмоленко, 2:0 - 34 Яремчук, 2:1 - 57 Аліоскі
Україна: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Тарас Степаненко – Олександр Зінченко – Руслан Маліновський (Едуард Соболь 90+2), Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков 70), Микола Шапаренко (Сергій Сидорчук 78) – Роман Яремчук (Артем Бесєдін 70)
Північна Македонія: Столе Дімітрієвскі – Стефан Рістовскі, Дарко Велковскі (Іван Трічковскі 85), Вісар Мусліу – Езджан Аліоскі, Стефан Спіровскі (Дарко Чурлінов 46), Аріджан Адемі (Кіре Рістевскі 85), Бобан Ніколов (Александр Трайковскі 46) – Еніс Барді (Даніель Абрамовскі 77) – Еліф Ельмас, Горан Пандєв
Попередження: Микола Шапаренко 43 – Дарко Велковскі 59, Даніель Абрамовскі 83