 Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020
Сьогодні 17:51 906 5
Євро-2020. Нідерланди - Австрія: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:34 1986
Євро-2020. Україна - Північна Македонія 2:1. Огляд матчу
Сьогодні 18:26 273
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:01 7275
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 18:00 6336 2
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 17:56 2131
Євро-2020. Україна - Північна Македонія 2:1. Як це було
Сьогодні 17:51 17587 1
Ярмоленко виводить збірну України вперед у грі з Македонією
Сьогодні 16:40 962
Україна - Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Сьогодні 15:30 2700
Шапаренко вийде в старті. Став відомий склад збірної України на гру проти Північної Македонії
Сьогодні 14:38 1299
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:56 319
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Сьогодні 11:30 1295
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
Вчора 21:32 741
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 19:37 1328
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
Вчора 17:06 1693 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 434
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1163
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2383 1
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії Valeriy Ruchka
15.06.2021 17:48 2045 2
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи Стас Лысак
15.06.2021 16:30 929
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020

Сьогодні 17:51 906 5
Перша перемога збірної України на Євро-2020
Збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020
#Україна, #Євро-2020, #Північна Македонія

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.

Українці відкрили рахунок на 29-й хвилині матчу, коли Андрій Ярмоленко замкнув передачу з кутового на дальній стійці. Через 4 хвилини рахунок подвоїв Роман Яремчук, який впевнено реалізував вихід сам на сам.

Північна Македонія відквитала один м'яч на початку другої половини гри - Бущан відбив одинадцятиметровий, однак Аліовскі був першим на добиванні.

Відзначимо, що на 84- й хвилині Руслан Маліновський не реалізував пенальті.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група С
2 тур, 17 червня

Україна - Північна Македонія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Ярмоленко, 2:0 - 34 Яремчук, 2:1 - 57 Аліоскі

Україна: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Тарас Степаненко – Олександр Зінченко – Руслан Маліновський (Едуард Соболь 90+2), Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков 70), Микола Шапаренко (Сергій Сидорчук 78) – Роман Яремчук (Артем Бесєдін 70)

Північна Македонія: Столе Дімітрієвскі – Стефан Рістовскі, Дарко Велковскі (Іван Трічковскі 85), Вісар Мусліу – Езджан Аліоскі, Стефан Спіровскі (Дарко Чурлінов 46), Аріджан Адемі (Кіре Рістевскі 85), Бобан Ніколов (Александр Трайковскі 46) – Еніс Барді (Даніель Абрамовскі 77) – Еліф Ельмас, Горан Пандєв

Попередження: Микола Шапаренко 43 – Дарко Велковскі 59, Даніель Абрамовскі 83

Коментарі ()