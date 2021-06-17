Нападник збірної Австрії Марко Арнаутович відреагував на свою дискваліфікацію на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

32-річний форвард покараний після звинувачень в тому, що він образив гравців Північної Македонії Егзона Бейтулаі, у якого є албанські коріння, і Езджана Аліоскі (як писали ЗМІ, йому Арнаутович сказав: "Я #### твою албанську мати").

"Я батько двох дочок і усвідомлюю свою відповідальність як приклад для наслідування, особливо для для дітей і підлітків. Тому я шкодую про свій вчинок ще сильніше.

На жаль, були провокації, на які я різко відреагував, але це не може виправдати.

Після гри ми поспілкувалися [з гравцями суперника] і принесли вибачення один одному. Проте мій сплеск емоцій це не скасовує.

В Австрії у мене є благодійний проект, в який я пожертвую 25 тисяч євро.

На жаль, на наступну гру я дискваліфікований, однак проти України я викладуся на всі сто відсотків", - підкреслив Арнаутович.