 Алаба намагався заткнути рот Арнаутовичу після забитого гола на Євро | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Алаба намагався заткнути рот Арнаутовичу після забитого гола на Євро

Сьогодні 14:39 1037 0
Після забитого голу нападник кричав недоречні речі
Алаба намагався заткнути рот Арнаутовичу після забитого гола на Євро
#Арнаутович, #Австрія

Джерело - football24.ua.

Нападник збірної Австрії Марко Арнаутович дуже емоційно відсвяткував свій гол у ворота Північної Македонії, через що капітану команди Девіду Алабі довелось затуляти йому рота.

Про це повідомляє Marca.

Після свого голу у ворота македонців Арнаутович продемонстрував супернику Езгану Аліоскі, з яким мав невеликий конфлікт впродовж зустрічі, знак "ОК", що має расистський підтекст.

Окрім цього, нападник кричав: "я маю бути на полі", натякаючи на те, що наставник Австрії Франко Фода випустив його на заміну. Девід Алаба, капітан команди, був змушений затулити йому рота та заспокоїти партнера по команді.

Нагадаємо, Австрія переконливо обіграла Північну Македонію (3:1), а два голи в активі гравців, які з'явились на поле на заміну. Таким чином, австрійцям вдалось стати лідером групи C, через кращу різницю м'ячів, ніж у Нідерландів. Третє місце посідає Україна.

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