Збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії

Джерело - Чемпiон.
Сьогодні о 16:00 збірна України почне другий матч на Євро-2020. Суперником буде Північна Македонія, проти якої команда зіграє в жовтій формі.
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу
Суперник обрав червоний комплект.
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|2
|3000
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|1500
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Джерело - Чемпiон.
Сьогодні о 16:00 збірна України почне другий матч на Євро-2020. Суперником буде Північна Македонія, проти якої команда зіграє в жовтій формі.
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу
Суперник обрав червоний комплект.