 Збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії

Сьогодні 13:47 515 0
Збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні о 16:00 збірна України почне другий матч на Євро-2020. Суперником буде Північна Македонія, проти якої команда зіграє в жовтій формі.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Суперник обрав червоний комплект.

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