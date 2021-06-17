Збірна України обрала форму на матч проти Північної Македонії

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні о 16:00 збірна України почне другий матч на Євро-2020. Суперником буде Північна Македонія, проти якої команда зіграє в жовтій формі.

Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Суперник обрав червоний комплект.