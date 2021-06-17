 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу | Євро-2020 | Champion.com.ua
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу
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Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 01:55 1983 0
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C
17 червня, 2021

 Україна - Пн.Македонія
Національний стадіон, Бухарест
Головний арбітр - Фернандо Андрес Рапалліні (Аргентина)

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна України в 2 турі групи C Євро-2020 зіграє проти збірної Північної Македонії. Гра відбудеться в четвер, 17 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Початок о 16:00 за київським часом.

Україна

Підопічні Шевченка поступилися в матчі першого туру збірній Нідерландів, відігравшись з рахунку 0:2, але не втримавши сприйнятливий результат. Одним із ключових епізодів гри з Нідерландами стала травма Олександра Зубкова. Тому Андрію Шевченку зі своїми помічниками треба поламати голову над вибором тактики й схеми на гру. За інформацією із табору збірної, Віктор Циганков тренується в загальній групі, що не може не радувати. Керманич збірної напевне зробить ротацію, а, можливо, збірна зіграє за іншою тактичною схемою.

Північна Македонія

Македонці програли в першому турі збірній Австрії, програли майже без шансів. Вочевидь, що підопічні Ангеловськи будуть грати другим номером у п'ять захисників, розраховуючи на контратаки та геній свого лідера Горана Пандева.

Чемпіонат Європи

Для збірної Північної Македонії це перший єврофорум. Збірна України втретє грає на Євро. Два попередні вояжі (2012, 2016) виявились невдалими - ми не змогли подолати груповий етап.

Історія протистоянь

Команди зіграли чотирі матчі між собою. Явна перевага на боці українців - 2 перемоги при одній поразці та нічиї. Дві останні гри синьо-жовті виграли в свого суперника якраз у відборі до чемпіонату Європи 2016 року.

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):

Ігор Ангеловськи (головний тренер збірної Пн.Македонії):

Цифри та факти

 Програвши Нідерландам, українці повторили рекорд Югославії - програли 6 матчів поспіль на чемпіонатах Європи;

 Усі попередні очні зустрічі завершувалися без забитих м'ячів однією з команд;

 Капітан збірної України Андрій Ярмоленко брав участь у всіх семи матчах збірної України на чемпіонатах Європи. 2012 - 3, 2016 - 3, 2020 - 1;

 Сергій Сидорчук забив переможний гол у ворота македонців у домашній грі відбору до Євро-2016, асист на рахунку Ярмоленка;

 Горан Пандев став, після Івици Вастича, другим найстаршим гравцем (37 років 321 день), який забивав у фінальній стадії Євро;

 Збірна України вперше зіграє в Бухаресті, Північна Македонія - втретє;

 Гру Україна - Північна Македонія вперше в історії Євро судитиме не європеєць - Фернандо Андрес Рапалліні (Аргентина).

Орінтовні склади

Україна: Бущан, Тимчик, Попов, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук;

Північна Македонія: Дімітрієвські, Ніколов, Ростовські, Велкоскі, Мусліу, Аліоскі, Барді, Адемі, Ельмас, Пандев, Трайковскі;

Прогноз букмекерів

Збірна України беззаперечний фаворит зустрічі. Перемога синьо-жовтих - 1,65, нічия - 3,8, перемога Пн.Македонії - 6,8.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:0.

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