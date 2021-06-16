 Фінляндія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Фінляндія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Сьогодні 09:16 2237 0
Фінляндія - Росія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В
16 червня, 2021

Фінляндія - Росія
 Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

16 червня в Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром Арена відбудеться поєдинок 2-го туру групи В чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Фінляндії та Росії. 

Фінляндія

У першому турі фіни створили сенсацію на чемпіонаті перегравши Данію. Але усі ми пам'ятаємо той жахливий епізод із Крістіаном Ерексеном у цьому протистоянні. На скільки це вплинуло на психологічний стан данців сказати важко, але факт залишається фактом - збірна Фінляндії здобула першу перемогу в історії у фінальній стадії чемпіонату Європи. Звісно, гру фінів не можна назвати феєричною, та вони повністю скористалися єдиним моментом в матчі. Можливо повторити такий "фокус" Фінляндії і забракне сил, але забрати очки у збірної Росії їм точно під силу.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Градецьки (Баєр), Йессе Йоронен (Брешія), Анссі Яаккола (Брістоль Роверс).

Захисники: Паулус Араюурі (Пафос), Деніел О'Шонессі (ХіК), Йоона Тойвіо (Хекен), Лео Вяйсянен (Елфьсборг), Саулі Вяйсянен (К'єво), Роберт Іванов (Варта), Йере Уронен (Генк), Ніколай Алхо (МТК), Юкка Райтала (Міннесота Юнайтед), Пюрю Сойрі (Есб'єрг).

Півзахисники: Глен Камара (Рейнджерс), Роберт Тейлор (Бранн), Робін Лод (Міннесота Юнайтед), Йоні Кауко (Есб'єрг), Онні Валакарі (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тім Спарв (Ларісса), Фредрік Єнсен (Аугсбург), Лассі Лаппалайнен (Монреаль).

Нападники: Йоел Похьянпало (Уніон), Маркус Форсс (Брентфорд), Теему Пуккі (Норвіч).

Росія

Для Росії матч з Фінляндією може стати вирішальним на цьому Євро. У першому турі групового етапу команда Станіслава Черчесова абсолютно без шансів поступилася Бельгії, та навряд чи хтось розраховував на очки в цій зустрічі для росіян. Але, осічка і в грі проти фінів може залишити національну збірну Росії без плей-оф. Однак, варто визнати, що фіни не будуть легкою перепоною. І взагалі матч дасть відповіді на багато питань. Оскільки, по-перше, ми так і побачили силу нашого сусіда-окупанта на фоні Лукаку і компанії, а по-друге, Фінляндія перемогла Данію у дуже психологічно складному матчі. Більш за все ми побачимо матч аутсайдерів групи В.

Заявка команди

Воротарі: Юрій Дюпін (Рубін), Матвєй Сафонов (Краснодар), Антон Шунін (Динамо).

Захисники: Гєоргій Джикія (Спартак), Ігор Дівєєв (ЦСКА Москва), Маріо Фернандес (ЦСКА Москва), Юрій Жирков (Зеніт), В'ячеслав Караваєв (Зеніт), Фьодор Кудряшов (Антальяспор), Андрєй Сємьонов (Ахмат).

Півзахисники: Дмітрій Барінов (Локомотів Москва), Ріфат Жемалетдінов (Локомотів Москва), Максім Мухін (Локомотів Москва), Алєксандр Головін (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Данііл Фомін (Динамо), Роман Зобнін (Спартак Москва), Алєксєй Іонов (Краснодар), Далер Кузяєв (Зеніт), Андрєй Мостовой (Зеніт), Магомед Оздоєв (Зеніт), Дєніс Макаров (Рубін), Алєксєй Міранчук (Аталанта), Дєніс Черишев (Валенсія).

Нападники: Артьом Дзюба (Зеніт), Антон Заболотний (Сочі), Алєксандр Соболєв (Спартак Москва).

Чемпіонати Європи

Фіни дебютують у фінальній частині чемпіонату Європи.

Збірна Росії вп'яте поспіль виступає на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/2 фіналу (2008)

Історія протистоянь

Як збірна окремої держави Росія провела з 1992 року чотири матчі проти Фінляндії і виграла їх усі із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 15:1.

Цифри та факти

• На Євро-2016 збірна Росії зайняла останнє місце в групі В, набравши одне очко;

• Статистика матчів збірної Росії в Санкт-Петербурзі з 1992 року: В10 Н1 П4;

• Збірна Фінляндії - 34-а учасниця чемпіонату Європи за всю його історію;

• Росія пропускає у 9 матчах чемпіонату Європи поспіль, остання суха гра - у 2008-му;

• Фіни не виступали на чемпіонатах світу. Євро-2020 року - їх перший великий міжнародний турнір.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Фінляндії аутсайдером цього матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 6,00. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Росії - 1,68.

Прогноз Чемпіона

Нічия 1:1

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