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Зінченко: З нетерпінням чекаю на матч з Нідерландами

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Гравець висловився про очікування стартового матчу команди
Зінченко: З нетерпінням чекаю на матч з Нідерландами
#Зінченко, #Нідерланди, #Україна

Джерело - isport.ua.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко готовий зіграти на будь-якій позиції, щоб допомогти команді здобути позитивний результат.

Про це заявив сам футболіст.

"Вибрав би зіграти на тій позиції, на якій зміг би допомогти команді, зіграти там, де бачить головний тренер. Кожен футболіст, який в збірній, повинен допомогти команді, щоб здобути результат. Ми граємо, не тільки за себе, але і за свою країну. Кожен гравець, навіть який на трибуні, повинен допомагати своєю підтримкою і настроєм.

Напевно, після фіналу Ліги чемпіонів були найскладніші дні в моїй кар'єрі. З гордістю можу сказати, що ми провели гідний сезон. Зараз важко оцінювати все, адже я хочу знову бути там, випробувати ті емоції. Думаю, що це найкраще, що може статися в житті спортсмена.

Чемпіонат Європи прирівнюється до цього, адже в один день сидітимеш біля телевізора і згадувати, що був там, наскільки це було здорово. З нетерпінням чекаю завтрашньої гри, хочу знову відчути ті емоції", - зазначив Зінченко.

Матч Нідерланди - Україна відбудеться в неділю, 13 червня. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за Києвом.

Раніше Де Бур повідомив про те, що Маттейс Де Лігт пропустить матч проти України.

Нагадаємо, вболівальники збірної Нідерланди вимагають від де Бура грати за схемою 4-3-3.

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