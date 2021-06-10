Напередодні Євро-2020 FAVBET пропонує пригадати свій найяскравіший матч

Поки інші компанії на ринку розважальної індустрії демонструють епічні баталії футболістів на полі, фінти, несамовитий вереск вболівальників та шалену ейфорію, FAVBET та креативна агенція Banda пішли іншим шляхом.
В основі історії — спогади. Трохи кумедні, дивакуваті та гіперболізовані, але такі неймовірні. Від них досі мурахи по шкірі. Тут і футболісти з вболівальниками в національних костюмах, і розлючений сусід в образі мінотавра. Коли пригадуєш найяскравіший матч — можливо все.
Особливо, коли цей матч — київський фінал Євро-2012 між збірними Іспанії та Італії, в якому іспанці перемогли 4:0. Хто тоді міг подумати, що підопічні Дель Боске бульдозером пройдуться по італійцях та виграють з такою різницею? І для когось ці емоції досі неймовірні.
Ще одна фішка — оповідання історії. FAVBET та Banda відмовилися від пафосних рекламних голосів та зробили ставку на простоту та довіру. Коли історію розповідає твій друг, сусід чи колега по роботі.
І якщо тобі досі не було чого згадати, FAVBET запрошує бути всередині Євро-2020 та пережити неймовірні емоції разом. У компанії впевнені, що на нас чекає неймовірний турнір.
А ще, окрім рекламної кампанії, обіцяють купу запального контенту, проведення промо-заходів та розіграшів.
Саме час бути всередині гри з FAVBET.