Збірна України вилетіла до Бухареста

У складі делегації 26 гравців

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 8 червня, о 17.00 чартерним рейсом з Харкова до Бухареста вилетіла збірна України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У складі національної команди залишилося 26 гравців, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020. Андрій Лунін та Богдан Михайліченко залишили розташування команди сьогодні вранці, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Олександр Сирота зробили це днем раніше.

Прибуття до Бухареста очікується о 18.55 (румунський час збігається з українським). Літак із національною командою прибуде до невеликого аеропорту Баняса, що обслуговує комерційні рейси й обраний УЄФА для чартерів учасників Євро-2020.

Згідно з вимогами безпеки, команда просто з літака перейде до автобуса, який стане її офіційним транспортом на цьому чемпіонаті. Просто з летовища синьо-жовтий автобус у супроводі поліційного ескорту виїде до готелю Каро, який стане резиденцією нашої збірної на фінальному турнірі. За оцінкою організаторів, уже за 15 хвилин після виїзду з аеропорту збірна України має прибути до своєї румунської штаб-квартири. На сьогодні у програмі команди - лише вечеря та відпочинок.