 Збірна України вилетіла до Бухареста | Євро-2020 | Champion.com.ua
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України
Сьогодні 15:32 866 5
Забарний потрапив до ТОП-10 гравців, на яких варто звернути увагу на Євро-2020
Сьогодні 18:10 361
Клуб УПЛ зацікавився Селезньовим
Сьогодні 17:54 470
Бєлік: Ми без Росії розберемося, що наносити на футболку збірної
Сьогодні 16:09 612
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 15:34 2668
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020
Сьогодні 13:48 1067 2
Колос підписав Січінаву
Сьогодні 12:55 433
У Аль-Айні пояснили призначення Реброва
Сьогодні 11:27 1883
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Кіпр
Сьогодні 10:28 913
Костюк: Цього року дійсно можу виграти Grand Slam
Сьогодні 08:11 1112 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:57 530
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ Стас Лысак
Сьогодні 15:38 1087
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:32 856 5
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:48 1062 2
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:28 743 3
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:22 1209
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
Вчора 21:32 9545
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
Вчора 21:28 646
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції Андрій Твердохліб
Вчора 20:39 3442
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України? Valeriy Ruchka
Вчора 20:28 1619
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна України вилетіла до Бухареста

Сьогодні 17:25 400 0
У складі делегації 26 гравців
Збірна України вилетіла до Бухареста
#Україна, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 8 червня, о 17.00 чартерним рейсом з Харкова до Бухареста вилетіла збірна України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У складі національної команди залишилося 26 гравців, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020. Андрій Лунін та Богдан Михайліченко залишили розташування команди сьогодні вранці, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко та Олександр Сирота зробили це днем раніше.

Прибуття до Бухареста очікується о 18.55 (румунський час збігається з українським). Літак із національною командою прибуде до невеликого аеропорту Баняса, що обслуговує комерційні рейси й обраний УЄФА для чартерів учасників Євро-2020.

Згідно з вимогами безпеки, команда просто з літака перейде до автобуса, який стане її офіційним транспортом на цьому чемпіонаті. Просто з летовища синьо-жовтий автобус у супроводі поліційного ескорту виїде до готелю Каро, який стане резиденцією нашої збірної на фінальному турнірі. За оцінкою організаторів, уже за 15 хвилин після виїзду з аеропорту збірна України має прибути до своєї румунської штаб-квартири. На сьогодні у програмі команди - лише вечеря та відпочинок.

Коментарі ()