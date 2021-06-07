Сирота, Бондаренко і Лєднєв залишили розташування збірної України

Шевченко не включив їх в остаточний список на Євро-2020

Захисник Олександр Сирота, а також півзахисники Богдан Ледньов і Артем Бондаренко збірної України покинули розташування національної команди.

Про це повідомляє пресаташе національної команди Олександр Гливинський.

Відзначається, що Андрій Лунін і Богдан Михайличенко будуть пристосовувати на сьогоднішній грі, тому покинуть розташування збірної завтра, 8 червня.

Всі ці гравці виявилися поза остаточної заявки збірної України на чемпіонат Європи.

В рамках групового етапу на Євро-2020 збірна України зіграє з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.