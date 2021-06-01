 Пятов: Усі хочуть потрапити до заявки збірної України | Євро-2020 | Champion.com.ua
Світоліна з боями виграла стартовий матч на Ролан Гаррос
Сьогодні 14:28 723 2
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 13:04 10475
Маліновському необхідна операція
Сьогодні 12:43 1142
Зозуля покинув Альбасете
Сьогодні 12:12 631
Усик: Я готовий битися з усіма
Сьогодні 10:55 555
Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці
Сьогодні 09:38 725 1
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:56 14631
Шевченко: Миколенко може грати в Італії
Вчора 23:24 644
Костюк перемогла Мугурусу у першому колі Ролан Гаррос
Вчора 22:06 2455
Ярославський: Швидко пролетимо Першу лігу, а там УПЛ і єврокубки
Вчора 16:55 1322 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31417 12
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 805 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2567
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5203
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3200
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пятов: Усі хочуть потрапити до заявки збірної України

Сьогодні 13:33 261 0
Андрій Пятов прокоментував заявку збірної України
Пятов: Усі хочуть потрапити до заявки збірної України
#Пятов

Джерело - uaf.ua.

Голкіпер національної збірної України Андрій Пятов вказав деталі підготовки до Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Усе пов’язано з тактикою, відпрацьовуються моменти тактичного плану. Зараз проведемо матч із Північною Ірландією, яка грає в п’ять захисників. Тренери вивчають суперника, розбирають, як йому протистояти. Тому це напрацювання. Наставники хочуть побачити, чи готові ми до такої перестановки. Працюється чудово, хлопці викладаються максимально.

Актуально: Шевченко назвав небажаного суперника на Євро-2020

Усе нормально, усі готові. У збірній завжди чудова атмосфера. Усі працюють із подвійною енергією. Це в першу чергу за вимогою тренерів — є час для серйозної роботи, а є час для жартів та сміху. Існують певні рамки.

Ми всі переживаємо, але найголовніше, що є конкуренція. Отже, усі хочуть потрапити до заявки та зіграти у фінальній стадії. Ми й так чекали на це вже дуже довго. Тренерам видніше, хто їм потрібний, на кого їм розраховувати", - розповів Пятов.

Нагадаємо, Україна стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів в Амстердамі (13 червня). Також у нашому квартеті зіграють Австрія і Північна Македонія.

Раніше, Шевченко довикликав до збірної України Безуса.

Коментарі ()