Пятов: Усі хочуть потрапити до заявки збірної України

Голкіпер національної збірної України Андрій Пятов вказав деталі підготовки до Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Усе пов’язано з тактикою, відпрацьовуються моменти тактичного плану. Зараз проведемо матч із Північною Ірландією, яка грає в п’ять захисників. Тренери вивчають суперника, розбирають, як йому протистояти. Тому це напрацювання. Наставники хочуть побачити, чи готові ми до такої перестановки. Працюється чудово, хлопці викладаються максимально.

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Усе нормально, усі готові. У збірній завжди чудова атмосфера. Усі працюють із подвійною енергією. Це в першу чергу за вимогою тренерів — є час для серйозної роботи, а є час для жартів та сміху. Існують певні рамки.

Ми всі переживаємо, але найголовніше, що є конкуренція. Отже, усі хочуть потрапити до заявки та зіграти у фінальній стадії. Ми й так чекали на це вже дуже довго. Тренерам видніше, хто їм потрібний, на кого їм розраховувати", - розповів Пятов.