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Гарсія: Поєдинок проти Спенса був би шаленим

Сьогодні 20:41 160 0
Гарсія: Поєдинок проти Спенса був би шаленим
#Раян Гарсія, #Еррол Спенс

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій з колишнім чемпіоном світу Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

 Про це він заявив у Twitter.

"Бій Раяна Гарсії проти Еррола був би шаленим.

Ви хочете цього? Дайте мені знати", – сказав Гарсія.

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Після бою він анонсував зміну вагової категорії.

Спенс в липні минулого року поступився Теренсу Кроуфорду у двобої за титул абсолютного чемпіона світу.

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