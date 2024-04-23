Гарсія: Поєдинок проти Спенса був би шаленим

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій з колишнім чемпіоном світу Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).
Про це він заявив у Twitter.
"Бій Раяна Гарсії проти Еррола був би шаленим.
Ви хочете цього? Дайте мені знати", – сказав Гарсія.
Wait RG vs Errol would be crazy— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 22, 2024
Nah yall want that?
Let me hear you
Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.
Після бою він анонсував зміну вагової категорії.
Спенс в липні минулого року поступився Теренсу Кроуфорду у двобої за титул абсолютного чемпіона світу.