Гарсія: Поєдинок проти Спенса був би шаленим

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій з колишнім чемпіоном світу Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це він заявив у Twitter.

"Бій Раяна Гарсії проти Еррола був би шаленим. Ви хочете цього? Дайте мені знати", – сказав Гарсія.

Wait RG vs Errol would be crazy



Nah yall want that?



Let me hear you — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 22, 2024

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Після бою він анонсував зміну вагової категорії.

Спенс в липні минулого року поступився Теренсу Кроуфорду у двобої за титул абсолютного чемпіона світу.