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Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу

Бій завершився технічним нокаутом у 9 раунді
Сьогодні 08:27 797 0
Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) здолав володаря титулів WBC, WBA та IBF Еррола Спенса (28-1, 22 КО) та став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі.

Поєдинок завершився достроково у 9-у раунді технічним нокаутом після того, як рефері зупинив побиття Спенса.

Загалом Спенс тричі побував у нокдауні - один раз у другому раунді, а також двічі в сьомому.

Бій відбувався в межах вечора боксу в Лас-Вегасі.

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