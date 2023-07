Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) здолав володаря титулів WBC, WBA та IBF Еррола Спенса (28-1, 22 КО) та став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі.

Поєдинок завершився достроково у 9-у раунді технічним нокаутом після того, як рефері зупинив побиття Спенса.

Загалом Спенс тричі побував у нокдауні - один раз у другому раунді, а також двічі в сьомому.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD 🏆🏆🏆🏆



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr