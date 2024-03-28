Мені шкода кролика: чергова порція трештоку від Ф’юрі

Чемпіону WBC в надважкій вазі Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вже шкода свого наступного опонента Олександра Усика (21-0, 14 КО).

"Циганський король" видав чергову порцію трештоку у своєму Instagram.

«Чергові 12 раундів з батьком. «Циганськой король» старанно працює. Мені шкода кролика. Приходьте 18 травня. З нетерпінням чекаю на ще один важкий тиждень. Усе, чого ви бажаєте, коли молитеся, вірте, що ви це отримаєте, і у вас це буде», - написав Ф’юрі, прикріпивши відео роботи на лапах.

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Бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ф’юрі та Усиком мав відбутися ще 17 лютого, але через травму Тайсона поєдинок було перенесено на 18 травня.