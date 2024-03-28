Мені шкода кролика: чергова порція трештоку від Ф’юрі

Головне
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 18:00 207
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Сьогодні 20:21 149
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Сьогодні 19:01 676
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Сьогодні 18:33 309
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Сьогодні 17:44 1544
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Сьогодні 16:47 304
Зашквар дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Сьогодні 16:41 358
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:41 220
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
Сьогодні 14:06 806
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
Сьогодні 13:26 337
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 195
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 216
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 210
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 214
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 225
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 222
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 383
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 233
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 222
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 335

Мені шкода кролика: чергова порція трештоку від Ф’юрі

Сьогодні 19:53 171 0
Мені шкода кролика: чергова порція трештоку від Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Інстаграм Тайсона Ф’юрі.

Чемпіону WBC в надважкій вазі Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вже шкода свого наступного опонента Олександра Усика (21-0, 14 КО). 

"Циганський король" видав чергову порцію трештоку у своєму Instagram. 

«Чергові 12 раундів з батьком. «Циганськой король» старанно працює. Мені шкода кролика. Приходьте 18 травня. З нетерпінням чекаю на ще один важкий тиждень. Усе, чого ви бажаєте, коли молитеся, вірте, що ви це отримаєте, і у вас це буде», - написав Ф’юрі, прикріпивши відео роботи на лапах. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tyson Fury (@tysonfury)

Бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ф’юрі та Усиком мав відбутися ще 17 лютого, але через травму Тайсона поєдинок було перенесено на 18 травня. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49566
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 8123
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3412
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4474
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 18992 2
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 4699 1
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60942
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30082 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107261
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37895
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321245
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20697 1