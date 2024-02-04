Головне
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені
Сьогодні 19:21 574
Гол Русина приніс Сандерленду нічию з Мідлсбро в 30 турі Чемпіоншипа
Сьогодні 20:54 261
Арсенал із Зінченком переміг Ліверпуль, Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:34 668
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Сьогодні 19:52 236
Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу
Сьогодні 14:24 264
Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком
Сьогодні 08:08 901
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:54 21794
Довбик отримав травму коліна
Вчора 23:09 1374
Бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня
Вчора 21:54 1324
Шахтар несподівано програв Вележу у спарингу
Вчора 18:28 810
Прямі трансляції

Ф'юрі: Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів

Ф'юрі розповів про свою травму
Сьогодні 21:12 257 0
Ф'юрі: Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував травму, яку отримав під час спарингу в тренувальному таборі.

Про це британець розповів порталу Boxing Scene.

"У п’ятницю в мене було заплановано 12 раундів спарингів із чотирма різними хлопцями. Під час п’ятого раунду я отримав удар ліктем в око, яке привело до розсічення.

  Актуально: Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком

Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів. У мене є довідка від лікаря і таке інше. Лайно трапляється. Я ніколи не отримував травм перед боєм, але все коли-небудь відбувається вперше", – сказав Ф’юрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик отримав травму коліна Довбик отримав травму коліна 1374
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 74957
Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи 1290
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку "Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку 3872 2
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 21794
Жирона не переграла Реал Сосьєдад, гол Яремчука допоміг Валенсії здолати Альмерію: результати матчів 23 туру Ла-Ліги Жирона не переграла Реал Сосьєдад, гол Яремчука допоміг Валенсії здолати Альмерію: результати матчів 23 туру Ла-Ліги 961
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111545 4
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12292
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316270
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29103
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45858 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94019