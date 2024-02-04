Ф'юрі: Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів

Ф'юрі розповів про свою травму

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував травму, яку отримав під час спарингу в тренувальному таборі.

Про це британець розповів порталу Boxing Scene.

"У п’ятницю в мене було заплановано 12 раундів спарингів із чотирма різними хлопцями. Під час п’ятого раунду я отримав удар ліктем в око, яке привело до розсічення.

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Я поїхав до лікарні, мені наклали 11 швів. У мене є довідка від лікаря і таке інше. Лайно трапляється. Я ніколи не отримував травм перед боєм, але все коли-небудь відбувається вперше", – сказав Ф’юрі.

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