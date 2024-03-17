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Сепеда достроково переміг Г'юза в елімінаторі

Сьогодні 09:52 116 0
Сепеда достроково переміг Г'юза в елімінаторі
#Вільям Сепеда

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі (США) у головному бою-елімінаторі WBA та IBF вечора боксу Вільям Сепеда (30-0, 25 КО) переміг Максі Г'юза (26-6-3, 5 КО).

Мексиканець Сепеда впевнено провів чотири раунди, після яких британця Г'юза зняли з бою. Для Вільяма це вже 30 перемога у 30 поєдинках.

Мексиканець є потенційним суперником для українця Василя Ломаченка у боротьбі за чемпіонські пояси у легкій вазі.

Сепеда отримав право битися за титул за версіями WBA та IBF.

Вільям Сепеда (Мексика) - Максі Г'юз (Велика Британія) RTD 4/12

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.

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