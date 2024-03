У Лас-Вегасі (США) у головному бою-елімінаторі WBA та IBF вечора боксу Вільям Сепеда (30-0, 25 КО) переміг Максі Г'юза (26-6-3, 5 КО).

Мексиканець Сепеда впевнено провів чотири раунди, після яких британця Г'юза зняли з бою. Для Вільяма це вже 30 перемога у 30 поєдинках.

Мексиканець є потенційним суперником для українця Василя Ломаченка у боротьбі за чемпіонські пояси у легкій вазі.

Сепеда отримав право битися за титул за версіями WBA та IBF.

Вільям Сепеда (Мексика) - Максі Г'юз (Велика Британія) RTD 4/12

The volume of William Zepeda is unmatched 🥊#ZepedaHughes pic.twitter.com/ZrHFFU7Auv