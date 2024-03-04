Джерело - Чемпіон.

За лічені місяці на нас очікує відразу 5 (!) чемпіонських боїв за участю українців - такого ще не було в історії вітчизняного професійного боксу.

До повномасштабної війни

За підсумками 2020 року тільки один українець мав пояс чемпіона світу з професійного боксу - Артем Далакян володів титулом WBA у флайвейті (до 50,8 кг). За підсумками 2021-го в нас уже було 4 титули. Основна заслуга в цьому Олександра Усика, який 25 вересня 2021 року на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні впевнено переміг британця Ентоні Джошуа після 12 раундів і завоював відразу три чемпіонських титули в хевівейті (+90,7 кг) - WBA Super, IBF, WBO. І Артема Далакяна, який 20 листопада 2021 року провів у Києві успішний захист свого титулу WBA проти панамця Луїса Консепсьйона.

Після 24 лютого

2022 рік вийшов не дуже врожайним на чемпіонські бої українців. Але нашим боксерам вдалося завершити його з аналогічними 4 чемпіонськими поясами, що, враховуючи суворі реалії, вже можна вважати неабияким досягненням. Цей результат забезпечив Олександр Усик, який 20 серпня в Саудівської Аравії у матчі-реванші проти Ентоні Джошуа зумів удруге перемогти британського ексчемпіона світу та відстояти 3 чемпіонські титули в хевівейті. 26 серпня 2023 році у Вроцлаві Усик провів наступний успішний захист титулу проти ще одного темношкірого британця Даніеля Дюбуа і відтак лишив три важливі чемпіонські пояси для України.

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Артем Далакян у 2022 році на ринг не виходив і свій наступний успішний захист титулу WBA провів 28 січня 2023 року в Лондоні проти представника Коста-Рики Давида Хіменеса, якого переміг за підсумками 12 раундів суддівським рішенням. На жаль, у наступному захисті титулу 23 січня 2024 року в Осаці Артем Далакян поступився місцевому боксеру Сеїго Акуї. Нагадаємо, 36-річний українець завоював титул WBA в США 24 лютого 2018 року і в підсумку володів ним майже 6 років.

5 чемпіонських боїв українців

Чемпіону світу за версіями WBA, IBF і WBO Олександра Усику, щоб завоювати останній у хевівейті титул WBC, який зараз належить Тайсону Ф’юрі, доведеться 18 травня вийти в ринг проти поки ще непереможного британця. Мегафайт відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Додамо, що в контракті на бій є пункт про обов’язковий матч-реванш, тож, можливо, нас очікує не один бій. Додає оптимізму статистика виступів Усика з представниками Великої Британії. Олександр 5 разів виходив у ринг проти боксерів із Туманного Альбіону і виграв всі 5 поєдинків. Жертвами українця стали Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа (двічі), Дерек Чісора та Тоні Белью.

Схоже, ще один шанс завоювати чемпіонський титул буде мати боксер з українським корінням Василь Ломаченко. Уродженець Білгород-Дністровського 12 травня в Австралії проведе бій зі ще одним ексчемпіоном світу, місцевим боксером Джорджем Камбососом, на кону якого буде стояти вакантний титул IBF в легкій вазі (до 61,2 кг).

Ломаченко має потенціал перемогти Камбососа. Але боксеру з українським паспортом вже 36 років, в такому віці кожен поєдинок як останній, а свій останній бій Ломаченко, як відомо, програв американцю Девіну Хейні.

Шанси для Гвоздика, Богачука та Берінчика

Дещо неочікувано шанси стати чемпіонами світу отримали Олександр Гвоздик та Сергій Богачук. Гвоздик, який вже багато років зі своєю родиною проживає в США, влітку зустрінеться з Девідом Бенавідесом. На кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Американець спеціально для цього підіймається в лайт-хевівейті (до 79,4 кг). Це чудова нагода для Гвоздика повернутися в чемпіонську лігу. Найближчим часом сторони повинні затвердити дату та місце проведення бою.

За вакантний титул WBC в першій середній вазі (до 69,9 кг) буде битися Сергій Богачук. 28-річний уродженець Вінниці вже 30 березня в Лас-Вегасі зустрінеться з американцем Себастьяном Фундора. Обидва боксери - відчайдушні “рубаки”. Тож їхній бій повинен стати справжньою прикрасою боксерського вечора. В послужному списку Богачука - 24 бої, в яких він здобув 23 перемоги. Всі - нокаутом (!). Нагадаємо, Сергій зізнавався Чемпіону, який гонорар отримав за свій дебютний поєдинок на професійному рингу.

Перший номер рейтингу WBO (Всесвітня боксерська організація) в легкій вазі (до 61, 2 кг) Денис Берінчик попередньо свій чемпіонський бій проведе 18 травня в американському Сан-Дієго з мексиканцем Емануелем Наваррете. На кону буде стояти пояс WBO. Берінчику 5 травня виповниться 36 років, він дуже довго йшов до цього поєдинку. Звісно, набагато приємніше було б побачити Дениса в андекарті мегафайту Усик - Тайсон Ф’юрі, який відбудеться в ту саму дату, тільки в столиці Саудівської Аравії. Але поки команда опонента хоче провести бій у Каліфорнії й наразі промоутер Берінчика та Усика Олександр Красюк фіналізує перемовини з командою опонентів.

В топ-10 українських боксерів-професіоналів також входять Сергій Дерев’янченко, Арнольд Хегай, Карен Чухаджян та Петро Іванов. Але, будемо відверті, тільки при дуже сприятливих обставинах хтось із них зможе у 2024 році поборотися за звання чемпіона світу. Але й 5 чемпіонських боїв українців протягом 3-4 місяців - це справжнє диво. Головне, щоб наші хлопці змогли продемонструвати свої найкращі якості в рингу. Локомотивом цього процесу доведеться бути Олександру Усику, в якого на кону стоять відразу 4 чемпіонських пояси. До Усика місію локомотивів українського професійного боксу здійснювали брати Клички. Зайвий раз пересвідчитись у цьому можна, поглянувши таблицю нижче.

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Усі українці-чемпіони світу з боксу

2023 рік - 4 чемпіонських пояси

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 рік - 4 чемпіонських пояси

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2021 - 4 чемпіонських пояси

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2020 - 1 пояс

Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2019 - 4 пояси

3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2018 - 8 поясів

4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);

1 - Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2017 - 2 пояси

1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2016 - 2 пояси

1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2015 - 2 пояси

1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO);

1 - Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).

2014 - 4 пояси

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO).

2013 - 3 пояси

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO)

2012 - 4 пояси

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).

2011 - 5 поясів

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2010 - 5 поясів

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2009 - 5 поясів

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2008 - 6 поясів

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA);

1 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2007 - 4 пояси

1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

2 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

3 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);

4 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2006 - 3 пояси

1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2005 - 2 пояси

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO)

1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA)

2004 - 1 пояс

1- Віталій Кличко (хевівейт, WBC)

2003 - 0

2002 - 1 пояс

1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

2001 - 1 пояс

1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

2000 - 1 пояс

1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)

1999 - 1 пояс

1- Віталій Кличко (хевівейт, WBO)

Максим Розенко, Чемпіон

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