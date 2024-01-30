Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО

Український боксер вийде в ринг із мексиканцем Емануелем Наваррете.

Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бій відбудеться за вакантний титул WBO у легкій вазі.

Сторонам надано 15-денний термін для початку перемовин. Якщо угоди не буде досягнуто протягом цього терміну, розпочнеться процедура промоутерських торгів.

Наваррете є чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі і скористається своїм правом суперчемпіона, щоб поборотися за титул у легкому дивізіоні. Якщо мексиканець переможе, то він завоює пояс у четвертій ваговій категорії.

Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Йігіта одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Берінчик розпочав тренувальний табір.