Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО

Джерело - wboboxing.com.
Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).
Бій відбудеться за вакантний титул WBO у легкій вазі.
Сторонам надано 15-денний термін для початку перемовин. Якщо угоди не буде досягнуто протягом цього терміну, розпочнеться процедура промоутерських торгів.
Наваррете є чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі і скористається своїм правом суперчемпіона, щоб поборотися за титул у легкому дивізіоні. Якщо мексиканець переможе, то він завоює пояс у четвертій ваговій категорії.
Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Йігіта одноголосним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що Берінчик розпочав тренувальний табір.