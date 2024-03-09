Він зробив те, що не вдалося Ф’юрі: Нганну прокоментував поразку від Джошуа

Джерело - MMA Fighting.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну (0-2) прокоментував поразку від ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3; 25 КО).

"Насправді я навіть не відчув удару. Це і є нокаут. Я не відчув болю. Цей удар був особливим, адже він зупинив мене. Джошуа зробив те, що не вдалося Тайсону Ф’юрі. Вибачте, друзі, я підвів вас. Сьогодні був поганий день на роботі, але завтра буде новий день. Дякую всім за вашу любов", - сказав Нганну.

У бою з Джошуа камерунець тричі побував у нокдауні. Після третього падіння Френсіса рефері достроково зупинив поєдинок. Андрій Зуєв охрестив бій як перемогу вишколу над хаосом.

Нагадаємо, Едді Гірн заявив, що Джошуа битиметься проти переможця бою між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком.