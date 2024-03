Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос

Боксерська подія, що відбулася в саудівському Ер-Ріяді, мала назву "Хаос Нокаутів" (Knockout Chaos). Чи виправдала себе така афіша? Наполовину. П'ять із десяти боїв завершилися достроково. Але зупинимося на тому, що відбулося в ринзі в центральному поєдинку цієї ночі. Гайлайтом, який просувався всіма можливими рекламними засобами, стало протистояння між британцем Ентоні Джошуа та камерунцем Френсісом Нганну.

Не будемо описувати бекграунд бійців. Зрозуміло, що олімпійський чемпіон з величезним професійним досвідом зустрічався з атлетом, який проводив лише другий боксерський поєдинок такого рівня. Ставка робилася на шоу, на чому й була побудована вся рекламна кампанія, яка передувала цьому вечору. Чи виправдані наші очікування?

Бійки не вийшло в принципі. Камерунський "Хижак" став у лівобічну стійку й широко розставив руки. На ногах Нганну взагалі не працює по-боксерськи. Весь його зовнішній вигляд запрошував Джошуа провести фірмовий удар – правою з нахилом усього тіла вперед.

Британець так і зробив. Тричі. І тричі Нганну впав. Камерунець навіть не намагався захиститися від головної зброї Джошуа. На цьому все й завершилося.

This ringside angle of @anthonyjoshua's finish is SAVAGE ☠️#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/YJYV8hPmmD