Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 492
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 198
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 124
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 146
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 880 3
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 1188
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 577
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 26440 6
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 540
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 417
Блоги
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос Андрій Зуєв
Сьогодні 15:05 186
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38 Максим Салівон
Сьогодні 14:15 142
(Не)схожість із собою
(Не)схожість із собою Євген Пастухов
Вчора 16:19 1080
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00 Максим Салівон
Вчора 15:14 499
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Максим Розенко
Вчора 13:34 970
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну Андрій Дунець
07.03.2024 17:01 652
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ Максим Салівон
07.03.2024 11:29 1134
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Андрій Зуєв
06.03.2024 15:22 4062 2
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71 Максим Салівон
06.03.2024 13:49 720
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли Максим Салівон
05.03.2024 17:38 1028
Українська екс-телеведуча відмовилась продовжувати копати ями для могил у Швеції
Українська екс-телеведуча відмовилась продовжувати копати ями для могил у Швеції Максим Розенко
05.03.2024 14:42 2571
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Андрій Твердохліб
05.03.2024 13:43 7104
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго Андрій Дунець
04.03.2024 19:01 2679
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році Максим Розенко
04.03.2024 16:06 8452 2
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ Максим Салівон
04.03.2024 13:13 803 1
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Максим Розенко
04.03.2024 11:52 40264 14
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу Олег Федченко
04.03.2024 07:30 557
Картер легко данкує в 47 років
Картер легко данкує в 47 років Олег Сагайдак
04.03.2024 01:00 609
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Андрій Твердохліб
03.03.2024 19:47 12239 3
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90 Максим Салівон
03.03.2024 09:03 1141
Прямі трансляції

Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос

Сьогодні 15:05 Андрій Зуєв 198 0
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Боксерська подія, що відбулася в саудівському Ер-Ріяді, мала назву "Хаос Нокаутів" (Knockout Chaos). Чи виправдала себе така афіша? Наполовину. П'ять із десяти боїв завершилися достроково. Але зупинимося на тому, що відбулося в ринзі в центральному поєдинку цієї ночі. Гайлайтом, який просувався всіма можливими рекламними засобами, стало протистояння між британцем Ентоні Джошуа та камерунцем Френсісом Нганну.

Не будемо описувати бекграунд бійців. Зрозуміло, що олімпійський чемпіон з величезним професійним досвідом зустрічався з атлетом, який проводив лише другий боксерський поєдинок такого рівня. Ставка робилася на шоу, на чому й була побудована вся рекламна кампанія, яка передувала цьому вечору. Чи виправдані наші очікування?

Що відбулося у рингу

Бійки не вийшло в принципі. Камерунський "Хижак" став у лівобічну стійку й широко розставив руки. На ногах Нганну взагалі не працює по-боксерськи. Весь його зовнішній вигляд запрошував Джошуа провести фірмовий удар – правою з нахилом усього тіла вперед.

Британець так і зробив. Тричі. І тричі Нганну впав. Камерунець навіть не намагався захиститися від головної зброї Джошуа. На цьому все й завершилося.

Можливо, організатори й публіка очікували, що "Хижак" зможе влаштувати хаос у ринзі. Однак вишкіл справжнього боксера переміг. Багато хто забуває, що бокс – майстерність вибудовувати захист, якої у камерунця не виявилося зовсім.

Короткий підсумок

Попри відверту нікчемність поєдинку, що відбувся, все ж таки зробимо декілька висновків:

  1. Рекламні кампанії в професійному боксі важливіші за спортивну складову.

  2. Сумарний 70-мільйонний гонорар бійців свідчить про те, що невимогливій публіці можна продати все, що завгодно.

  3. Судячи з відгуків, багатьом сподобалося те, що відбулося в ринзі. Отже, шоу має продовжуватися.

А чи будуть якісь спортивні підсумки? Як не дивно, так. Особисто я відчуваю велику вдячність до Джошуа. Майстер показав, що бокс перемагає в ринзі. Декілька технічних дій, які напрацьовані роками вишколу, дозволяють проставити всі крапки над "і" достатньо швидко і впевнено. Як на мене, сьогодні в ринзі спорт переміг.

Але сам факт того, що такий поєдинок вважається боксерським трохи розчаровує і навіть пригнічує. Хевівейт переживає справжній зірковий голод, через що організатори змушені шукати певні гібридні варіації для зацікавлення публіки. Нам же залишається сподіватися на появу нових майстрів рівня Тайсона, Холіфілда, Льюїса, братів Кличків.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 6235
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1188
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26440 6
(Не)схожість із собою (Не)схожість із собою 1081
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4903
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну 1090
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14755
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360217 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357552
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90820
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46945 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56440 1