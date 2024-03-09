Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос

Джерело - Чемпіон.

Боксерська подія, що відбулася в саудівському Ер-Ріяді, мала назву "Хаос Нокаутів" (Knockout Chaos). Чи виправдала себе така афіша? Наполовину. П'ять із десяти боїв завершилися достроково. Але зупинимося на тому, що відбулося в ринзі в центральному поєдинку цієї ночі. Гайлайтом, який просувався всіма можливими рекламними засобами, стало протистояння між британцем Ентоні Джошуа та камерунцем Френсісом Нганну.

Не будемо описувати бекграунд бійців. Зрозуміло, що олімпійський чемпіон з величезним професійним досвідом зустрічався з атлетом, який проводив лише другий боксерський поєдинок такого рівня. Ставка робилася на шоу, на чому й була побудована вся рекламна кампанія, яка передувала цьому вечору. Чи виправдані наші очікування?

Що відбулося у рингу

Бійки не вийшло в принципі. Камерунський "Хижак" став у лівобічну стійку й широко розставив руки. На ногах Нганну взагалі не працює по-боксерськи. Весь його зовнішній вигляд запрошував Джошуа провести фірмовий удар – правою з нахилом усього тіла вперед.

Британець так і зробив. Тричі. І тричі Нганну впав. Камерунець навіть не намагався захиститися від головної зброї Джошуа. На цьому все й завершилося.

Можливо, організатори й публіка очікували, що "Хижак" зможе влаштувати хаос у ринзі. Однак вишкіл справжнього боксера переміг. Багато хто забуває, що бокс – майстерність вибудовувати захист, якої у камерунця не виявилося зовсім.

Короткий підсумок

Попри відверту нікчемність поєдинку, що відбувся, все ж таки зробимо декілька висновків:

Рекламні кампанії в професійному боксі важливіші за спортивну складову. Сумарний 70-мільйонний гонорар бійців свідчить про те, що невимогливій публіці можна продати все, що завгодно. Судячи з відгуків, багатьом сподобалося те, що відбулося в ринзі. Отже, шоу має продовжуватися.

А чи будуть якісь спортивні підсумки? Як не дивно, так. Особисто я відчуваю велику вдячність до Джошуа. Майстер показав, що бокс перемагає в ринзі. Декілька технічних дій, які напрацьовані роками вишколу, дозволяють проставити всі крапки над "і" достатньо швидко і впевнено. Як на мене, сьогодні в ринзі спорт переміг.

Але сам факт того, що такий поєдинок вважається боксерським трохи розчаровує і навіть пригнічує. Хевівейт переживає справжній зірковий голод, через що організатори змушені шукати певні гібридні варіації для зацікавлення публіки. Нам же залишається сподіватися на появу нових майстрів рівня Тайсона, Холіфілда, Льюїса, братів Кличків.

Андрій Зуєв, Чемпіон

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