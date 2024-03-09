Гірн: Джошуа битиметься з переможцем бою Ф'юрі - Усик

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) наступний бій проведе проти переможця бою Олександр Усик (21-0, 14 КО) - Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомив промоутер британця Едді Гірн.

"Я пишаюся Ентоні, тому що на нього чинився величезний тиск. Оскільки він виграв цей бій, він битиметься з переможцем бою Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика. Ви дивитеся на суперважковаговика номер 1 у світі.

За такої форми немає боксера, який міг би його перемогти. Тайсон Ф'юрі, будь ласка, виграй в Усика, бо на тебе чекає найбільший бій в історії спорту.

Як боєць, Ентоні надихає молодь. Те, що я сказав – станеться, сталося. Він знищив Франсіса Нганну. Це звір, і я не можу дочекатися, коли він переможе Тайсона Ф'юрі", - відзначив Гірн.