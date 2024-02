Кроуфорд: Бій Кроуфорда та Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (60-2-2, 39 КО).

Про це він написав у твіттері.

Terence Crawford vs Canelo Alvarez is the biggest fight in boxing right now. Like it or not it’s just facts.