Кроуфорд: Бій Кроуфорда та Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (60-2-2, 39 КО).
Про це він написав у твіттері.
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"Бій Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз. Подобається вам це чи ні, але такі факти. Я не боюся й безперечно вірю в себе, навіть якщо ніхто не вірить", – сказав Кроуфорд.
Terence Crawford vs Canelo Alvarez is the biggest fight in boxing right now. Like it or not it’s just facts.— Terence Crawford (@terencecrawford) February 4, 2024
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