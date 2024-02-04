Кроуфорд: Бій Кроуфорда та Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (60-2-2, 39 КО).

Про це він написав у твіттері.

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"Бій Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз. Подобається вам це чи ні, але такі факти. Я не боюся й безперечно вірю в себе, навіть якщо ніхто не вірить", – сказав Кроуфорд.