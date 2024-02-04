Головне
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені
Вчора 19:21 759
Реал з Луніним не втримав перемогу над Атлетико: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:54 764
NAVI переграли Apeks на IEM Katowice 2024
Вчора 22:23 210
Бенфіка з Трубіним розгромила Жил Вісенте у 20 турі чемпіонату Португалії
Вчора 22:05 345
Гол Русина приніс Сандерленду нічию з Мідлсбро в 30 турі Чемпіоншипа
Вчора 20:54 312
Арсенал із Зінченком переміг Ліверпуль, Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
Вчора 20:34 754
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 19:52 280
Збірна України з артистичного плавання здобула срібні медалі чемпіонату світу
Вчора 14:24 282
Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком
Вчора 08:08 943
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 00:54 21834
Прямі трансляції

Кроуфорд: Бій Кроуфорда та Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз

Кроуфорд розповів про можливий бій з Альваресом
Вчора 23:28 244 0
Кроуфорд: Бій Кроуфорда та Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз
#Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) готовий до бою з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (60-2-2, 39 КО).

Про це він написав у твіттері.

  Бредлі: Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело

"Бій Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса – найбільший у боксі прямо зараз. Подобається вам це чи ні, але такі факти. Я не боюся й безперечно вірю в себе, навіть якщо ніхто не вірить", – сказав Кроуфорд.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А 871
Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи Реал прийняв остаточне рішення щодо майбутнього Кепи 1331
Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком 943
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 21834
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 75156
"Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку "Відео з Януковичем": Зозуля підколов Денисова за курйозне інтерв'ю в Донецьку 4004 2
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111545 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29105
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36605
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63169 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20948
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100983