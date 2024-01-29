Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Вчора 14:34 2021 2
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 16784
Шахтар прийме Чорноморець, Полісся зіграє з Ворсклою: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 14:08 604
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 14:01 88628
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Сьогодні 09:39 356258 8
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:44 1283
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 19:25 501
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Вчора 19:09 1011
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 16:25 37266
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Вчора 15:50 481
Прямі трансляції

Бредлі: Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело

Колишній чемпіон світу розповів про можливий бій Кроуфорд - Канело
Сьогодні 17:04 222 0
Бредлі: Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело
#Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) буде аутсайдером у можливому бою з Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

"Для Теренса це непросте завдання. Але водночас я б його підтримав. Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело навіть у другій середній вазі. Думаю, його рівень майстерності на одному із найвищих рівнів. Не думаю, що ми бачили когось подібного на Теренса. А я вивчаю історію боксу.

  Актуально: Лопес кинув виклик Кроуфорду

Ніколи не бачив людину, яка мала б все. Хороша швидкість, потужність, таймінг, здатність так перемикати стійки, як це робить Кроуфорд. Його жорсткість, підступність, як він прибиває суперників, ламає їх. Він один із найрозумніших хлопців, яких коли-небудь бачив на ринзі, поряд із Флойдом", – сказав Бредлі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки 4391
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 16784
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88628
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А 1283
Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги 1105
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки 356258 8
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90596 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45702 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126908
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31748
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48396
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71767