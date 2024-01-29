Бредлі: Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело

Джерело - Boxing Scene.
Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) буде аутсайдером у можливому бою з Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).
Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.
"Для Теренса це непросте завдання. Але водночас я б його підтримав. Поставив би на Кроуфорда в бою з Канело навіть у другій середній вазі. Думаю, його рівень майстерності на одному із найвищих рівнів. Не думаю, що ми бачили когось подібного на Теренса. А я вивчаю історію боксу.
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Ніколи не бачив людину, яка мала б все. Хороша швидкість, потужність, таймінг, здатність так перемикати стійки, як це робить Кроуфорд. Його жорсткість, підступність, як він прибиває суперників, ламає їх. Він один із найрозумніших хлопців, яких коли-небудь бачив на ринзі, поряд із Флойдом", – сказав Бредлі.
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