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Гірна здивували результати тестів Бетербієва

Едді Гірн прокоментував результати аналізів Артура Бетербієва
Сьогодні 22:30 239 0
Гірна здивували результати тестів Бетербієва
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Артур Бетербієв

Джерело - tribuna.com.

Висновки грудневих аналізів крові та сечі Артура Бетербієва (19-0, 19 KO) виявились "нетиповими".

Про це розповів промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Каллума Сміта (29-1, 21 КО).

"Це мені й не подобається в цих тестах. Для мене це має бути або абсолютно чистий тест, або позитивний на допінг.

Щоб попередити нас цією інформацією, ми повинні перевірити її для безпеки нашого бійця. Якщо ви зайдете на keviniole.com, там є всі результати всіх тестів, ви можете провести власне дослідження.

Ми не вчені, але коли бачимо такі тести, виникає питання: "Що за х###я?" Я був просто радий, що нарешті ця інформація з’явилася. Вона була нам відома з середини грудня, але вона не розголошувалася раніше", - сказав Гірн.

Бій Бетербієв - Сміт відбудеться 13 січня.

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