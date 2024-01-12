Гірна здивували результати тестів Бетербієва

Висновки грудневих аналізів крові та сечі Артура Бетербієва (19-0, 19 KO) виявились "нетиповими".

Про це розповів промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Каллума Сміта (29-1, 21 КО).

"Це мені й не подобається в цих тестах. Для мене це має бути або абсолютно чистий тест, або позитивний на допінг.

Щоб попередити нас цією інформацією, ми повинні перевірити її для безпеки нашого бійця. Якщо ви зайдете на keviniole.com, там є всі результати всіх тестів, ви можете провести власне дослідження.

Ми не вчені, але коли бачимо такі тести, виникає питання: "Що за х###я?" Я був просто радий, що нарешті ця інформація з’явилася. Вона була нам відома з середини грудня, але вона не розголошувалася раніше", - сказав Гірн.