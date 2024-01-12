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Арум хоче влаштувати бій Девіса з Ломаченком

Боб висловив інтерес до поєдинку Джервонти із бійцями Top Rank
Сьогодні 13:54 196 0
Арум хоче влаштувати бій Девіса з Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - boxingscene.com.

Керівник Top Rank Боб Арум бажає влаштувати поєдинок чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО) проти одного зі своїх бійців. 

Про це заявив сам промоутер.

"Девіс - відмінний боєць та центр уваги. Звичайно, ми хотіли б побачити поєдинок зі Стівенсоном, Ломаченком або Лопесом проти нього і подивитися, як вони впораються. Вірю, що наші хлопці побили б Джервонту.

Ми відкриті до будь-яких варіантів. Швидше за все, все станеться так, як зараз. Саудівці можуть вирішити провести бій улітку після Рамадану, виписавши бійцям чеки. І на цьому всі розмови про відсотки закінчаться. Як тільки домовтеся про гроші та відсотки, все інше буде просто. Все інше - нісенітниця", - сказав Арум.

Нагадаємо наступним суперником Теофімо Лопеса стане Джемейн Ортіс, а Ломаченко проведе бій із Джорджем Камбососом.

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