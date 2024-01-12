Арум хоче влаштувати бій Девіса з Ломаченком

Керівник Top Rank Боб Арум бажає влаштувати поєдинок чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО) проти одного зі своїх бійців.

Про це заявив сам промоутер.

"Девіс - відмінний боєць та центр уваги. Звичайно, ми хотіли б побачити поєдинок зі Стівенсоном, Ломаченком або Лопесом проти нього і подивитися, як вони впораються. Вірю, що наші хлопці побили б Джервонту.

Ми відкриті до будь-яких варіантів. Швидше за все, все станеться так, як зараз. Саудівці можуть вирішити провести бій улітку після Рамадану, виписавши бійцям чеки. І на цьому всі розмови про відсотки закінчаться. Як тільки домовтеся про гроші та відсотки, все інше буде просто. Все інше - нісенітниця", - сказав Арум.