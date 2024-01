Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес проведе бій проти Джемейна Ортіса.

Про це повідомляє TopRank.

Бій відбудеться 8 лютого в Лас-Вегасі.

THE SHOWMAN RETURNS.@TeofimoLopez re-enters the spotlight as he faces @JamaineOrtizR on Feb. 8 in Las Vegas 🍿#TeofimoOrtiz | On-sale Friday pic.twitter.com/bR9Nk6tTlP