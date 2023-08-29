Президент WBC: Дюбуа завдав очевидного удару «нижче пояса»

Джерело - tribuna.com.
Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пояса Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.
Про це розповів Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман.
"У Польщі, Олександр Усик, який є чемпіоном світу за версіями WBO, IBF та WBA у надважкій ваговій категорії, захищав свої титули проти британця Даніеля Дюбуа.
У пʼятому раунді Дюбуа завдав Усику удару, який влучив чітко в пояс його боксерських шортів, що є очевидним ударом "нижче пояса", після чого Усик упав на настил рингу.
На жаль, лише WBC використовує правило миттєвого відеоповтору, яке не було застосовано в цьому випадку", – сказав Сулейман.
У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.
Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.
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