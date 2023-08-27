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Команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком

У 5 раунді суддя призупинив бій
Сьогодні 08:31 467 0
Команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - Daily Mail.

Команда Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) буде оскаржувати результат бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося", - сказав Воррен.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

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