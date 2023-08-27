Команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком

У 5 раунді суддя призупинив бій

Джерело - Daily Mail.

Команда Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) буде оскаржувати результат бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося", - сказав Воррен.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!